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Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕС

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В Евросоюзе выразили желание, чтобы США стали основным поставщиком газа. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документ Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США».

В документе указывается, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС был самым высоким по объему. Он составил свыше 22 млрд кубических метров с оценочной стоимостью €12 млрд евро. В январе текущего года импорт достиг максимального месячного значения — 4,4 млрд кубометров (€ 4,1 млрд евро).

В Еврокомиссии отметили, что дальнейшее трансатлантическое сотрудничество должно привести к тому, чтобы США стали главным поставщиком газа на континент. На нынешний момент эту позицию занимает Россия.

В документе говорится, что сейчас природный газ играет центральную роль в энергетической системе ЕС, а также в дальнейшей ее энергетической трансформации.

На долю газа приходится 23% спроса на энергию.

Ранее стало известно, что заявки на прокачку газа через газотранспортную систему Украины выросли на 19 февраля в 1,6 раза. Об этом говорят данные оператора украинской ГТС, немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.

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