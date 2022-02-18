В Минэнерго оценили стоимость создания водородной отрасли в России

На построение водородной отрасли в России потребуется $33,4 млрд инвестиций, заявили в Министерстве энергетики России, сообщает ТАСС.

«Создание и развитие производственных кластеров потребует примерно $33,4 млрд совокупных инвестиций в производство и инфраструктуру до 2030 года и позволит экспортировать 2,2 млн тонн водорода в 2030 году ($12,7 млрд экспортной выручки)», — указано в проекте комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики.

Предполагается, что водородная отрасль позволит создать огромное количество рабочих мест — до 1 млн, при этом потенциально отрасль может ежегодно увеличивать ВВП России на 0,25–0,47% с 2025 по 2030 год.

Ранее Россия и Италия обсудили совместные планы в энергетической отрасли.

В ходе этих переговоров стало ясно, почему Россия может сыграть решающую роль в энергетическом переходе на «чистые» источники энергии.