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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В минфине США заявили о «глобальных последствиях» антироссийских санкций

Глава минфина США Йеллен: новые санкции против России неизбежно приведут к «глобальным последствиям»

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если будут введены антироссийские санкций, связанные с гипотетическим вторжением на Украину избежать «глобальных последствий не удастся. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью главы минфина французской прессе.

«Мы признаем, что санкции будут иметь некоторые глобальные последствия», — сказала Йеллен.

Она отметила, что разрабатываемые американскими властями совместно с европейскими партнерами ограничения «безусловно, могут включать контроль над экспортом» российских энергоресурсов. Поэтому Вашингтон и Брюссель в настоящее время ищут способы обеспечить энергетическую безопасность Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты на фоне возбуждения новых уголовных дел против Алексея Навального работают над санкциями против близкого окружения президента России Владимира Путина.

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Отношения России и США
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