Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Индонезиец чуть не женился на незнакомке, перепутав адрес свадьбы на Google Maps 15:55
В Подмосковье мужчина зарезал возлюбленную в День святого Валентина 15:53
Инфаркт оказался связан со снижением риска развития болезни Паркинсона 15:50
Песков: признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими договоренностями 15:50
В Совбезе заявили о намерении США оспорить права России в Арктике 15:44
Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике на ОИ 15:44
Польша готовится к наплыву беженцев из Украины 15:43
Минфин рассказал о финансовой «подушке» на случай введения новых... 15:43
Счетная палата перечислила главные проблемы платных дорог 15:42
Госдума приняла в третьем чтении закон, ужесточающий наказание для педофилов 15:42

В России готовят новую пенсионную реформу

Силуанов заявил о подготовке проекта реформы добровольных пенсионных накоплений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Министерство финансов РФ и Банк России сейчас ведут работу над проектом реформы добровольных пенсионных накоплений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра финансов страны Антона Силуанова.

Планируется, что данный проект представят законодателями уже в текущем году. Точных сроков, связанных с грядущим проектом новой пенсионной реформы, пока нет. Уже идет проработка нормативных правовых решений.

Соответствующий вопрос поднимался в рамках форума ВТБ в 2021 году.

Подробности нового проекта в сфере пенсионных накоплений пока не приводятся.

В прошлом году Минтруд подготовил проект о дистанционном назначении пенсионных выплат.

Также осенью экономист Евгений Якушев объяснял суть предлагаемой схемы по переводу пенсионных накоплений. Для того чтобы отделить данные деньги от других взносов, сохранить правовой статус, предлагается сделать отдельную пенсионную схему.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть