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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о происхождении товаров

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Верховная рада Украины приняла закон о выходе страны из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, сообщает РИА «Новости».

«Выйти из соглашения о правилах определения происхождения товаров развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы преференций, совершенного 12 апреля 1996 года в Москве и ратифицированного законом Украины от 22 ноября 2002 года», — указано в сообщении.

Решение поддержали 309 украинских парламентариев.

«Выход из соглашения не повлияет на интересы украинских производителей и экспортеров, поскольку действующим украинским законодательством не предусмотрено предоставление тарифных преференций в рамках общей системы преференций для развивающихся стран, поэтому действие соглашения целесообразно прекратить», — указано в сообщении.

Ранее Верховная рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра СНГ.

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