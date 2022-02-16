Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Верховная рада проголосовала за выход Украины из Антитеррористического центра... 14:56
Центр Гамалеи получил разрешение на исследования вакцины на основе... 14:51
В Грузии сравнили признание ДНР и ЛНР с событиями 2008 года 14:50
Россияне оценили свой первый рабочий месяц в 2022 году 14:47
Российский лыжник рассказал, чего не хватило в финале командного спринта на ОИ 14:41
В Крыму бронетранспортер протаранил автомобиль Lada 14:40
Предприятие «Росатома» закупило бюсты Лаврентия Берии в бархатных... 14:40
Зеленский заявил, что вывода российских войск от границы Украины пока не видно 14:39
В Польше пригрозили ответить на блокировку фондов Евросоюза 14:34
ФСБ обвинила экс-сотрудника завода «Ростеха» в создании преступного... 14:34

Новак заявил, что запуск «Северного потока — 2» поможет Европе в ситуации с газом

Вице-премьер Новак: газ из «Севпотока 2» позволит Европе снизить объем выбросов СО2 на 14%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
nord-stream2.com

Скорейший запуск российского газопровода «Северный поток — 2» поможет Европе стабилизировать ситуацию на рынке газа, а также снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, использование 55 млрд кубометров газа из «СП2» для производства электроэнергии вместо угля позволит Европейскому союзу уменьшить общий объем выбросов СО2 на 14%. Это соответствует годовому объему выбросов около 30 млн среднестатистических автомобилей, отметил Новак.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом без политической окраски.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть