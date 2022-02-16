Новак заявил, что запуск «Северного потока — 2» поможет Европе в ситуации с газом

Скорейший запуск российского газопровода «Северный поток — 2» поможет Европе стабилизировать ситуацию на рынке газа, а также снизить уровень выбросов CO2 в атмосферу. Об этом написал вице-премьер России Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

По его словам, использование 55 млрд кубометров газа из «СП2» для производства электроэнергии вместо угля позволит Европейскому союзу уменьшить общий объем выбросов СО2 на 14%. Это соответствует годовому объему выбросов около 30 млн среднестатистических автомобилей, отметил Новак.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада не допустят начала работы трубопровода «Северный поток — 2» в случае агрессии России против Украины.

В свою очередь президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что «Северный поток — 2» является чисто коммерческим проектом без политической окраски.