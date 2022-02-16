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Ремонт квартир за год подорожал на треть

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Ремонт квартир в России в феврале 2022 года вырос в цене до 35% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом «Известиям» сообщили участники стройотрасли.

Стоимость ремонта увеличилась из-за повышения цен на строительные и отделочные материалы, а также удорожания услуг рабочих, которое произошло из-за нехватки мигрантов.

Участники отрасли отметили, что на 35% стоимость ремонта выросла в Москве и других крупных городах, а в регионах — на 20%. В целом же стоимость комплексного ремонта 1 «квадрата» подросла на 13-20%.

«Один из важных факторов роста цен — дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров», — отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Эксперты уточнили, что всего за полгода цена металлоизделий поднялась на 67%, минеральных утеплителей — на 48%, кирпича — на 59%. В целом за год те или иные стройматериалы подскочили в цене от 20% до 250%.

В начале декабря сотрудники «Яндекс.Аренды» сообщили, что чаще всего россияне, которые ищут съемное жилье, предпочитают объекты с евроремонтом. На такие квартиры приходится почти треть поисковых запросов потенциальных жильцов.

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