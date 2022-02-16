Минтруд назвал средний размер дохода работающих пенсионеров

Средний совокупный доход работающих пенсионеров в России, включающий пенсию и зарплату, составляет 66 тыс. рублей. Об этом сообщил Минтруд газете «Известия» со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

При этом сейчас средний размер страховой пенсии таких пенсионеров составляет 14 тыс. рублей. В то же время средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% в текущем году равна 19 тыс. рублей.

Согласно информации Росстата, в декабре 2021 года средняя пенсия в стране была в пределах 15 842 рублей. Реальные пенсии (с учетом инфляции) в декабре прошлого года уменьшились на 2,9% по сравнению с декабрем 2020-го и на 0,8% по сравнению с ноябрем 2021-го.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, как работающим пенсионерам-россиянам повысить свою пенсию.