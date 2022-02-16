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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Польше заявили об «истекающей кровью» экономике Украины

Onet: Украина теряет миллиарды долларов на фоне эскалации кризиса, «истекая кровью»

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Efrem Lukatsky/AP

Журналист Марчин Вырвал Украина сделал материал для для польского издания Onet, где заявил, что Украина «истекает кровью» в финансовом плане на фоне эскалации кризиса вокруг нее.

Он напомнил, что иностранные компании вывозят своих сотрудников, а за ними и свои деньги. Бизнес на Украине замораживают или сворачивают. Марчин Вырвал пишет, что размер потерь сложно оценить, но он предполагает, что речь идет о миллиардах долларов.

Паника, указывает журналист, спровоцирована информационными и дезинформационными кампаниями. Она нанесла украинской экономике такой же сильный удар, как якобы и «другие действия России», утверждает автор материала.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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