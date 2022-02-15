Сбер сообщил об изменении организационной структуры

Сбер принял решение внести изменения в организационную структуру с целью повышения клиентоцентричности в рамках реализации «Стратегии 2023».

Сбер выделит экосистему для клиентов – юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистему для клиентов – физических лиц (В2В-бизнес) для обеспечения целостного взгляда на клиентские потребности и создания бесшовного клиентского опыта при использовании сервисов Сбера.

Эти экосистемы будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями банка и дочерними компаниями Сбера на базе единых платформенных и технологических решений.

В индустрии электронной коммерции будет создан холдинг электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбера в компании СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЛогистика, СБЕР ЕАПТЕКА и СММ Ретейл, а также в совместное предприятие c VK — О2О-холдинг.

«Сбер проходит успешную трансформацию бизнес-модели от банка к диверсифицированной экосистеме, предоставляющей сотни полезных повседневных сервисов в различных сферах для более чем 105 млн клиентов в B2C- и B2B-сегментах. Синергия в продуктах и сервисах на основе клиентских путей, каждодневное предвосхищение потребностей клиента и формирование целостного предложения для сегментов от Сбера как экосистемы — ключевая задача нашей команды. Именно поэтому было важно объединить все продукты из финансовой и нефинансовых индустрий под единым лидерством в каждом из наших ключевых клиентских сегментов.

Уверен, что в рамках нашей новой организационной структуры мы сможем принести еще больше пользы обществу и выстроить эффективный процесс создания и постоянного развития комплексного выгодного предложения для клиентов Сбера», — отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Все партнеры Сбера в компаниях, которые войдут в состав холдинга, получат предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене.

Также стало известно о кадровых изменениях.

Курировать развитие экосистемы В2В будет первый заместитель председателя правления Александр Ведяхин. Также он же будет курировать блок «Сеть продаж».

Кроме того, наблюдательный совет Сбербанка принял решение ввести должность первого заместителя председателя правления, который будет курировать экосистему В2С, и в случае положительного решения Центрального банка Российской Федерации назначить на эту должность Кирилла Царева, занимающего в настоящее время должность заместителя председателя правления, руководителя блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

«Результатом работы Группы Сбер за последние 5‒7 лет стало успешное развитие компаний экосистемы. Сейчас перед нами новая цель — обеспечить единый клиентский опыт и максимально удовлетворить потребности наших клиентов. Это интересная задача и, самое главное, возможность сделать продукты и сервисы для наших клиентов еще лучше», — отметил Царев.