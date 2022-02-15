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Лев Хасис покинет правление Сбербанка

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Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис уйдет с должности по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Наблюдательный совет Сбербанка рассмотрел просьбу первого заместителя председателя правления Льва Хасиса, который принял решение завершить свою работу в правлении Сбербанка для того, чтобы иметь возможность заняться собственными проектами», — отмечается в сообщении.

Хасис в своем комментарии отметил, что решение было принято и согласовано с президентом Сбербанка много месяцев назад.

Наблюдательный совет освободит Хасиса от занимаемой должности с 1 июня 2022 года. После этого менеджер продолжит сотрудничать со Сбером как консультант. Кроме того, он станет президентом, председателем совета директоров создаваемого Сбером холдинга электронной коммерции.

По словам президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа, при активном участии Хасиса начала формироваться и развиваться экосистема банка, а бренд «Сбер» вошел в число сильнейших брендов мира.

«Его склад ума, оригинальность решений и ироничный взгляд как на наши победы, так и на неудачи является важным фактором для всей нашей команды», — отметил Греф.

Хасис занимал должность первого заместителя председателя правления Сбербанка с сентября 2013 года. Под его руководством реализовались проекты по трансформации банка в области технологий, централизации операционных и сервисных функций, повышения эффективности бизнес-процессов, развития компетенций в кибербезопасности, маркетинге и коммуникациях.

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