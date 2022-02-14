Минэнерго и ФАС выступили против роста ставок на водопользование

Идея резко повысить для бизнеса ставки пользования водой вызвала разногласия в правительстве, пишет «КоммерсантЪ».

Увеличить ставки для гидроэлектростанций в 2,5 раза предложили в Минприроды. Тогда энергетики доплатят в бюджет свыше 40 млрд руб. к 2025 году.

В итоге Минприроды не успело внести проект постановления в правительство до 1 февраля из-за разногласий с Минэнерго. По информации «Ъ», вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды до 1 февраля внести соответствующий проект постановления в правительство.

Минэнерго поддержала и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Регуляторы считают, что это приведет к росту тарифов на электроэнергию для населения на 2–3% выше прогноза. Крупнейшие владельцы ГЭС предупредили: им придется сокращать инвестпрограммы.

Сейчас проект согласован только с Росводресурсами и Минфином, в то время как Минпромторг, Минэкономики и Минсельхоз свои позиции не предоставили.

В середине 2022 года россиян ждет повышение стоимости коммунальных услуг — больше всего цены поднимутся в Чечне, Санкт-Петербурге и Крыму. Как рассказали «Газете.Ru» юристы, чтобы избежать переплат за некачественные или необязательные услуги, необходимо научиться понимать платежки. В частности, если речь идет о таких услугах, как консьерж — отдельным пунктом в платежном квитке она обозначаться не может. В то же время доказать некачественно исполненную услугу тоже возможно, но значительно сложнее.