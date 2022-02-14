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Власти Украины выделили $600 млн для возобновления полетов

Власти Украины выделили $600 млн на гарантии страховым компаниям для возобновления полетов

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний, чтобы гарантировать безопасность полетов над Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение в Украину наших граждан, которые сейчас находятся за границей.

Он сообщил, что деньги будут выделены из Резервного фонда Государственного бюджета с целью обеспечения безопасности полетов на Украине для страховых и лизинговых компаний.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что правительство подготовило решения для продолжения полетов самолетов над страной.

До этого стало известно, что бизнес-джеты начали массово покидать Украину после объявления о прекращении авиаперелетов.

А SkyUp сообщила, что лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий».

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.

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