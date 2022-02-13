В Италии назвали страны, которые заменят российский газ

Замглавы МИД Италии Манлио Ди Стефано заявил о необходимости снизить зависимость от российского газа за счет Азербайджана, Алжира и Туркменистана. Об этом он рассказал в интервью газете la Repubblica.

«Как и в остальной Европе, у нас есть проблема зависимости от узкого круга источников, в основном от России. В начале года Москва почти вдвое сократила потоки газа, предназначенные для нас по украинскому маршруту», — сказал дипломат.

По его словам, такая ситуация угрожает безопасности и требует срочных мер. Он заявил о необходимости работать с надежными партнерами, к которым относятся Алжир, Азербайджан и Туркменистан.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» «объективно ослабляет позиции» Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Евросоюза топливом.

Во время выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и Палаты депутатов, посвященном обострению ситуации на границе России и Украины, министр подчеркнул, что на этой напряженности отражается энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине.