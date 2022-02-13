Лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков вернуть самолеты в ЕС

Лизингодатели потребовали от украинских авиаперевозчиков как можно быстрее вернуть самолеты на территорию Евросоюза, сообщила компания SkyUp.

«12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины», — говорится в публикации на сайте авиакомпании.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с «повышенными рисками начала боевых действий». «Соответственно владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС», — заявили в SkyUp.

Ранее сообщалось, что лизингодатель запретил самолету SkyUp входить в воздушное пространство Украины, прервав выполнение рейса из португальской Мадейры до Киева. В результате авиаборт сел в Кишиневе. Пассажиров доставят на Украину автобусами.

При этом Мининфраструктуры Украины заявило, что решения о закрытии авиапространства не принималось.