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Набиуллина заявила, что инфляция превысила бы 10% без повышения ставки

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Банк России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России превысила бы 10%, если бы ключевую ставку не повысили в 2021 году. Об этом она сообщила на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%», — сказала она.

По ее словам, перелома в динамике инфляции в России не произошло.

Ранее Банк России объяснил свое решение о повышении ключевой ставки с шагом в 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Аргументация регулятора изложена в его пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ. Регулятор отметил, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.

В ЦБ отметили, что годовая инфляция в январе увеличилась до 8,7% (после 8,4% в декабре 2021 года). По оценке на 4 февраля, она составила 8,8%.

Регулятор повысил прогноз по инфляции. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5,0–6,0% в 2022 году и вернется к цели в середине 2023 года. В дальнейшем годовая инфляция будет находиться вблизи 4%. Ранее ЦБ прогнозировал рост цен на 4-4,5% в 2022 году. Годовая инфляция, по оценке ЦБ, составит 6,8-7,7% в 2022 году.

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