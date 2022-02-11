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Росфинмониторинг захотел получить доступ к данным россиян из реестра ЗАГС

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Росфинмониторинг захотел получить доступ к информации граждан России из государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС). Об этом пишет РБК.

Представители Росфинмониторинга пояснили, что предоставление доступа к данным граждан необходимо для работы по установлению лиц, причастных к финансированию терроризма и других преступлений. Также полученные данные могут оказаться полезными при антикоррупционных проверках.

«Важно изучение финансовых операций и окружения проверяемых лиц. Получение данных о рождении, заключении и расторжении брака, перемене имени и других сведений из реестра позволит существенно повысить эффективность проводимой работы», — отметили в ведомстве.

Часть экспертов посчитали, что предоставление доступа к данным действительно поможет Росфинмониторингу качественнее действовать против мошенников. Информация в ЕГР ЗАГС не обладает особой ценностью, в его данных не содержится платежная либо другая критическая информация.

Однако некоторые эксперты связали получение доступа с увеличением риска утечек. Например, могут появиться схемы, которые связаны с полученными сведениями. Так как их монетизировать невозможно, преступники смогут использовать их при общении с потенциальной жертвой, чтобы втереться в доверие. Кроме того, не исключены схемы, когда преступники используют данные умершего, чтобы оформить на него микрозайм.

В октябре Росфинмониторинг предложил дать МВД и ФСБ право на внесудебную блокировку счетов граждан. Речь идет о временной заморозке счетов, с которых может идти финансирование терроризма, экстремизма или закупка крупных партий наркотиков.

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