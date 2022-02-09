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В Минфине заявили, что криптовалютные вложения могут «превратиться в тыкву»

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Заместитель главы Минфина Алексей Моисеев заявил, что криптовалютные вложения можно легко потерять. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро», — сказал он.

По его словам, отвечать за потерю денег в этом случае никто не будет.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России предлагает разрешить иностранцам доступ к покупке криптовалюты как через российские криптовалютные биржи, так и на уже существующих иностранных биржах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на разработанную министерством концепцию регулирования рынка криптовалют.

При этом средства с криптовалютных площадок должны будут выводиться через российские банки, отмечается в документе.

До этого правительство России утвердило «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

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