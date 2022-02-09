«Аэрофлот» получил «пять звезд» в рейтинге Skytrax по COVID-безопасности

Российская авиакомпания «Аэрофлот» получила высшую оценку в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax по COVID-безопасности, сообщает пресс-служба компании. Данная оценка качества услуг авиаперевозчиков и аэропортов считается наиболее престижной в мире авиации.

Рейтинг COVID-безопасности — новая система оценки, которую Skytrax ввели в 2020 году в связи с началом пандемии.

Консалтинговая компания присвоила «Аэрофлоту» высший рейтинг санитарной безопасности по итогам проведенного независимого аудита на рейсах авиакомпании и в базовом аэропорту в январе 2022 года. Аудиторы принимали во внимание чистоту и дезинфекцию в аэропорту и на борту воздушных судов. Также оценивались фильтрация воздуха в салоне самолета, наличие разметки и правил социального дистанцирования, ношение защитных масок, предоставление санитайзеров и другие нововведения в порядок обслуживания пассажиров на всех этапах путешествия, включая транзит.

По итогам аудита специалистами Skytrax была подтверждена высокая эффективность мероприятий, предпринимаемых «Аэрофлотом» для защиты здоровья пассажиров и персонала от COVID-19.

На сегодняшний день в мировой авиации 18 компаний удостоены «пяти звезд» рейтинга COVID-безопасности, включая «Аэрофлот». Российская авиакомпания подтвердила, что комплекс реализуемых ей противоэпидемических мер и процедур обслуживания пассажиров соответствует высшему международному стандарту безопасных авиапутешествий.