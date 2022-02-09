«Роснефть» расширила коммерческую линейку наукоемкого программного обеспечения

НК «Роснефть» вывела на внешний рынок еще семь разработок, входящих в корпоративную линейку наукоемкого программного обеспечения (ПО): «РН-СИГМА», «РН-ГЕОСИМ», «РН-ВЕКТОР», «РН-ВИЗОР», «РН-ГОРИЗОНТ+», «RN-ROSPUMP» и «РН-СИМТЕП».

Программные продукты «Роснефти» гарантируют технологическую безопасность и эффективность решений за счет использования высокопроизводительных вычислений и методов искусственного интеллекта.

Стоит отметить, что по техническим характеристикам ПО Компании значительно превосходит зарубежные аналоги при более низкой стоимости.

Первым продуктом, выведенным «Роснефтью» на внешний рынок, был симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». Это первый в Евразии промышленный симулятор, который обеспечивает выполнение всех инженерных расчетов для проектирования и анализа ГРП. 28 дочерних обществ «Роснефти» и 32 сервисные организации успешно используют симулятор в своей производственной деятельности.

«Роснефть» — первая в России нефтяная компания, которая успешно создает собственное ПО для решения производственных задач в области геологии, проектирования, разработки и эксплуатации месторождений. ИТ-линейка Компании включает сегодня 16 продуктов для блока Upstream.