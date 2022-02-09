В Moody's назвали три основных санкционных сценария против России

Рейтинговое агентство Moody's проанализировало сценарии возможной эскалации конфликта с Украиной и назвало основные сценарии развития событий. Об этом пишет РБК, ссылаясь на полученные данные.

Наиболее вероятными мерами против России являются санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения на доступ российских банков к международным платежным системам и включение российских финансовых институтов в санкционный список SDN.

При введении санкций и даже при самом экстремальном сценарии, когда все нерезиденты полностью выйдут из российского валютного и рублевого госдолга, российские банки смогут поглотить возросший объем предложения госбумаг.

В случае с ограничением на доступ российских банков к международной системе финансовых коммуникаций SWIFT, сами трансграничные российские платежи никуда не денутся. Однако банки будут вынуждены искать альтернативные способы платежей.

Moody's считает, что включение крупных российских госбанков в список SDN будет иметь самый максимальный эффект на экономику страны. Так, неамериканские контрагенты российских банков столкнутся с необходимостью следовать санкциям США.

По прогнозам агентства, рост ВВП России в 2022 году замедлится до 2%, а в 2023 году — до 1,5%. При условии постоянных ограничений и возможных санкций экономика России не сможет расти быстрее 2% в год.

9 февраля британская газета Financial Times сообщила, что энергетика, торговля, промышленное производство, банковское дело и рынки Европы могут понести убытки в случае введения новых санкций в отношении России.