Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Опрос: большинство европейцев верит в войну между Россией и Украиной 12:47
Журова о возможном допинге российского фигуриста: допускаю, что есть терапевтические... 12:43
Проклова не согласилась с Татьяной Васильевой, поддержавшей Вайнштейна 12:43
Раскрыт заработок Украины от транзита российского газа 12:39
Появились подробности нападения на магазин в Подмосковье 12:35
Ле Пен назвала Макрона телеграфистом НАТО и Евросоюза 12:33
Суд вынес приговор экс-прокурору Владикавказа, которая «заказала» убийство... 12:32
В Дзержинске упавшая с крыши глыба льда чуть не убила женщину с ребенком 12:29
В Молдавии прокомментировали ситуацию с назначением аудитора долга... 12:29
В Роспотребнадзоре рассказали о продолжительности постковидного синдрома... 12:24

Летние туры в Турцию весной могут подорожать на 60%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

После окончания акций раннего бронирования цены на путешествия в Турцию взлетят минимум на 50% по сравнению с показателями 2021 года, а в некоторых сегментах могут подскочить и на 60%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристический сектор экономики Турции переживает настоящий шок из-за падения курса лиры, повышения стоимости топлива и тарифов на электроэнергию. Турецкие отельеры отмечают, что рост расходов на продукты питания, закупаемые гостиницами, в январе 2022 года составил 100% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Все это приведет к тому, что к лету стоимость туров в страну может подскочить на 50-60%.

По данным Центробанка Турции, в январе 2022 года средняя цена за ночь в отелях Антальи выросла на 78% по сравнению с декабрем 2021 года и на 137% за год. Из-за этого некоторые отели начали останавливать прием гостей, так как резкий рост стоимости проживания вызывает лишь отток постояльцев, поэтому проще временно закрыться.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что ощутимый скачок цен на туры произойдет в конце марта или начале апреля. Помимо основных туристических пакетов, также вырастут цены на транспортное обслуживание туристов (трансферы и экскурсии).

Сейчас самый дешевый тур на двоих в пятизвездочном отеле на неделю с вылетом 1 июня обойдется в 142 тыс. руб. Эта цена действительна до 28 февраля. После этой даты такой тур подорожает до 158 тыс. руб. Подобное ценообразование отмечено практически у всех туроператоров.

В конце января в России стартовала продажа вакцинных туров в Турцию из 10 городов, которые открывают возможность привиться препаратом Pfizer.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть