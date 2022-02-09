Летние туры в Турцию весной могут подорожать на 60%

После окончания акций раннего бронирования цены на путешествия в Турцию взлетят минимум на 50% по сравнению с показателями 2021 года, а в некоторых сегментах могут подскочить и на 60%. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристический сектор экономики Турции переживает настоящий шок из-за падения курса лиры, повышения стоимости топлива и тарифов на электроэнергию. Турецкие отельеры отмечают, что рост расходов на продукты питания, закупаемые гостиницами, в январе 2022 года составил 100% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Все это приведет к тому, что к лету стоимость туров в страну может подскочить на 50-60%.

По данным Центробанка Турции, в январе 2022 года средняя цена за ночь в отелях Антальи выросла на 78% по сравнению с декабрем 2021 года и на 137% за год. Из-за этого некоторые отели начали останавливать прием гостей, так как резкий рост стоимости проживания вызывает лишь отток постояльцев, поэтому проще временно закрыться.

Эксперты туристической отрасли отмечают, что ощутимый скачок цен на туры произойдет в конце марта или начале апреля. Помимо основных туристических пакетов, также вырастут цены на транспортное обслуживание туристов (трансферы и экскурсии).

Сейчас самый дешевый тур на двоих в пятизвездочном отеле на неделю с вылетом 1 июня обойдется в 142 тыс. руб. Эта цена действительна до 28 февраля. После этой даты такой тур подорожает до 158 тыс. руб. Подобное ценообразование отмечено практически у всех туроператоров.

В конце января в России стартовала продажа вакцинных туров в Турцию из 10 городов, которые открывают возможность привиться препаратом Pfizer.