Во Франции назвали «Северный поток — 2» выходом из кризиса с Россией

Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр заявил, что «Северный поток — 2» поможет выйти из кризиса в отношениях с Россией. Об этом он сообщил в эфире радио France Inter.

«Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток — 2» — один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», — сказал он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива.

Он отметил заинтересованность России в поставках газа в европейские страны и подчеркнул, что Москва «сильно пострадает», потеряв этот рынок.