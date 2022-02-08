В США не осталось новых СПГ-проектов

США в феврале на фоне роста мировых цен на газ запустят два новых крупных СПГ-проекта, после чего ближайший ожидается не раньше 2024 года. Об этом пишет «Коммерсант».

После запуска проектов на рынок будет выходить еще около 15 млн тонн СПГ в год, но основная часть этих объемов уже законтрактована. Следующий крупный проект по СПГ в США ожидается не раньше 2024 года, что ограничивает возможности по влиянию на глобальные цены на топливо в ближайшее время.

Учитывая, что ближайший проект будет реализован через два или три года, это обстоятельство существенно ограничивает возможности Европы, учитывая высокие цены на газ.

Эксперты считают, что введение новых мощностей СПГ в США практически никак не повлияет на котировки газа в ближайшие месяцы, а рост спроса на СПГ просто поглотит эти дополнительные объемы. Но во второй половине 2022 года можно ожидать, что новое предложение СПГ немного ограничит рост цен и окажет понижающее давление.

По словам консультанта Vygon Consulting Ивана Тимонина, мощности новых заводов по СПГ законтактированы на 70-90%. Однако это не станет препятствием для работы, так как оставшиеся мощности будут задействованы для спотовых поставок.

7 февраля глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем блоге, что страны ЕС обсудят с США снижение зависимости от российского газа и поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Он отметил, что Соединенные Штаты являются крупнейшим поставщиком СПГ в европейский регион.