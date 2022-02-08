Байден пообещал Шольцу компенсировать российский газ

Американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива. Слова Байдена передает РИА «Новости»

«Мы ищем возможности компенсировать потерянный газ <...> из России... Мы думаем, что можем компенсировать значительную его часть», — сказал глава Белого дома.

Он отметил заинтересованность России в поставках газа в европейские страны и подчеркнул, что Москва «сильно пострадает», потеряв этот рынок.

В том же выступлении Байден пригрозил, что если Россия нападет на Украину, газопровода «Северный поток — 2» не станет.

Ранее помощник Байдена Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» не будет работать еще несколько месяцев. Он добавил, что если РФ вторгнется на Украину, газопровод никогда не будет введен в эксплуатацию.

До этого Шольц заявил, что Германия может ввести санкции против «Северного потока — 2» в ответ на эскалацию напряженности на российско-украинской границе.