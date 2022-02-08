Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин высказался о расширении НАТО на Восток 01:13
Путин заявил о непричастности властей РФ к компаниями в Мали 01:12
В КНДР арестовали хореографа и учеников за разучивание... 01:07
Украина проведет военные учения с применением Bayraktar и Javelin 01:00
Путин заявил о курсе Украины на демонтаж минских соглашений 00:57
Путин и Макрон договорились о звонке после поездки президента Франции в Киев 00:48
Путин заявил, что США и НАТО проигнорировали центральные озабоченности РФ... 00:40
Юристы раскрыли самые распространенные схемы обмана у ритуальщиков 00:40
Отец Малкина рассказал о звездной болезни сына 00:38
Путин прокомментировал маневры российских войск у украинских границ 00:36

Байден пообещал Шольцу компенсировать российский газ

Байден: США смогут компенсировать Евросоюзу значительный объем российского газа

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцем, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива. Слова Байдена передает РИА «Новости»

«Мы ищем возможности компенсировать потерянный газ <...> из России... Мы думаем, что можем компенсировать значительную его часть», — сказал глава Белого дома.

Он отметил заинтересованность России в поставках газа в европейские страны и подчеркнул, что Москва «сильно пострадает», потеряв этот рынок.

В том же выступлении Байден пригрозил, что если Россия нападет на Украину, газопровода «Северный поток — 2» не станет.

Ранее помощник Байдена Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» не будет работать еще несколько месяцев. Он добавил, что если РФ вторгнется на Украину, газопровод никогда не будет введен в эксплуатацию.

До этого Шольц заявил, что Германия может ввести санкции против «Северного потока — 2» в ответ на эскалацию напряженности на российско-украинской границе.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть