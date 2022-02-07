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США ввели экспортные ограничения против китайских компаний

Минторг США ввел экспортные ограничения против 33 китайских компаний

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AP

Министерство торговли США объявило в понедельник, 7 февраля, что вводит экспортные ограничения в отношении 33 китайских компаний. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что компании были внесены в «неподтвержденный список». Тем самым они были лишены возможности получать американские товары, которые попадают под процедуру экспортного контроля. Экспортеры в свою очередь обязаны представлять исчерпывающую документацию в отношении сделок с фигурантами списка и получать от них особые декларации перед поставками.

«33 юридических лица были добавлены в неподтвержденный список на том основании, что Бюро промышленности и безопасности (министерства торговли) не смогло верифицировать их добросовестный статус из-за невозможности удовлетворительного завершения проверки конечного использования по причинам вне контроля правительства США», — говорится в заявлении Минторга США.

В публикации отмечается, что подобные выборочные проверки организуют для подтверждения того, что экспортируемый товар был использован согласно изначально заявленным целям.

Ранее помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что санкции США против России за вторжение на Украину могут коснуться экономики Китая.

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