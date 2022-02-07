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ЕС запросил помощи у экспортеров топлива

Глава Евродипломатии Боррель: ЕС ищет топливо по приемлемым ценам

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Christian Lutz/AP

Евросоюз обратился к основным поставщикам энергоносителей для обеспечения достаточных поставок по доступным ценам. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель, его слова приводит РИА «Новости».

«Россия в своей геополитической игре не отказывается от использования поставок энергии в Европу в качестве оружия в период роста цен на энергоносители по всему миру», — сказал он на министерской встрече глав энергетических ведомств США и ЕС в Вашингтоне.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в свою очередь заявил, что и Соединенные Штаты ведут с основными производителями топлива переговоры об увеличении поставок в Европу, в том числе на Украину.

«Мы ведем консультации с правительствами и крупными производителями по всему миру об увеличении предложения природного газа, и рынок сам по себе начинает приспосабливаться. Эти переговоры направлены на увеличение поставок энергоносителей для всей Европы, включая Украину, чьей энергетической безопасности особенно угрожает российская агрессия», — сказал Блинкен.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» не заинтересован в наращивании поставок газа в Европу, что является странным способом ведения бизнеса, несмотря на то, что цены на газ высоки, а спрос находится на рекордном уровне. Она отметила, что именно поэтому европейские страны должны искать новых и надежных поставщиков газа.

7 февраля «Газпром» на очередной сессии аукциона не стал бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на второй — третий кварталы 2022 года для транзита газа через Польшу. На соответствующем аукционе были предложены объемы в 89,1 млн кубометров в сутки, они остались невостребованными.

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