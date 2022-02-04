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40% работодателей требуют от сотрудников оперативных ответов в мессенджерах

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Global Look Press

Четверо из десяти работодателей хотят, чтобы сотрудники отвечали в мессенджерах всего за четверть часа. Такие данные показал опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Большинство организаций пользуются мессенджерами, чтобы решать рабочие вопросы. Чаще всего работодатели хотят, чтобы их сотрудники отвечали оперативно, и время на ответ не занимало больше 15 минут. О таком времени заявили треть опрошенных работодателей.

Мгновенный ответ, буквально за две минуты, требуют 11% организаций, а в течении получаса готовы ждать в 12% предприятий. О готовности ждать целый час ответа от сотрудника заявил каждый десятый опрошенный. 18% работодателей отметили, что могут вполне нормально ждать ответа от сотрудника в течении рабочего дня.
Не более 15 минут на ответ чаще всего отводят в IT-организациях, торговых компаниях и банках. Час на ответ чаще всего встречается в сфере строительства, услуг, ЖКХ и логистических компаниях. В течение дня могут отвечать педагоги и медицинский персонал.

Половина (52%) компаний в России пользуются общими мессенджерами для связи с сотрудниками и лишь 8% для этих целей используют корпоративные приложения. Почти треть (30%) используют оба варианта.

В начале декабря «Газета.Ru» выяснила, как на протяжении последних лет увеличивалась степень защиты персональных данных в мессенджерах и социальных сетях.

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