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РИА «Новости»: в России решили разработать список продуктов с наценкой до 5%

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Sergei Karpukhin/Reuters

Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России будут разрабатывать список продуктов с торговой наценкой до 5%. Об этом РИА «Новости» заявил один из участников межведомственного совещания по поводу стабилизации цен на продовольственные товары.

«По итогам совещания были достигнуты договоренности о том, что Минсельхоз и Минпромторг с ФАС будет разрабатывать перечень продуктов, на которые будет распространяться эта наценка», — отметил источник издания.

По его словам, в список войдут самые востребованные у населения продукты, например, хлеб и молочка. Также проговаривалась фиксация торговой наценки до 5% уже сейчас на борщевой набор, в который входят картошка, морковь, свекла и капуста.

Дополнительно обсуждался вопрос о фиксации цен на сахар, как это было в 2021 году. После обсуждений все принятые решения будут доведены до торговых сетей, где рекомендации будут зафиксированы в декларации. При этом меры по торговой наценке являются нерыночными, поэтому к снижению цен они не приведут, поделился источник издания.

«Cети в этом случае просто введут еще одного торгового посредника, он будет дороже закупать и так же — продавать. Чтобы не росли цены, выход один — надо увеличивать производство», — заключил он.

В середине января сообщалось, что торговые сети решили не дожидаться, когда Минпромторг и антимонопольная служба снова начнут регулировать ценники на социально важные продукты питания. X5 Group и другие крупные торговые компании анонсировали механизм, ограничивающий наценку на продукты 10%.

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