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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине выступили против отключения России от SWIFT

Экс-министр экономики Украины Суслов: Украина понесет огромные убытки при отключении РФ от SWIFT

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Украина столкнется с огромными потерями в случае отключения России от международной межбанковской системы SWIFT. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов, передает РИА «Новости».

«Если мы будем транспортировать газ, а Россия не сможет его оплачивать, Украина бесплатно будет транзитировать? Конечно, нет», — сказал он в эфире «4 канала».

По мнению политика, займ, предоставленный Международным валютным фондом, не поможет Украине в случае отключения РФ от SWIFT, поскольку деньги сами по себе не могут заменить ни газ, ни ядерное топливо.

По словам Суслова, возникшие между Киевом и Москвой проблемы необходимо решить посредством дипломатических переговоров.

В декабре прошлого года заместитель помощника министра обороны США в 2001–2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

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