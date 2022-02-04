Аналитик объяснил, как укрепился рубль на этой неделе

Рубль сумел укрепиться на 2,5% по отношению к доллару на этой неделе, рассказал в беседе с агентством «Прайм» старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

По его словам, к отскоку российской валюты привело ослабление геополитических рисков. При этом по итогам прошлой недели рубль подешевел к доллару всего на 0,5%, однако на фоне глобального укрепления доллара данный результат оказался лучше динамики большинства валют развивающихся и развитых рынков.

Ранее аналитики журнала The Economist на основе «индекса Биг Мака» подсчитали, что курс рубля по отношению к доллару занижен. Чтобы сравнять цены на Биг Мак в США и России, нужно повысить курс рубля по отношению к доллару на 70%. Таким образом, чтобы сравнять цены на блюдо в этих странах, доллар должен стоить 23,24 руб.