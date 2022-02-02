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В Кремле рассказали о переориентировке транзита белорусских калийных удобрений в порты РФ

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Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время вопрос о переориентировке транзита белорусских калийных удобрений из литовского порта Клайпеды в порты России обсуждается.

«Вопрос этот на повестке дня, он обсуждается, но, если я не ошибаюсь, пока переориентировка этих потоков еще не началась. Но он на повестке дня. По деталям лучше в Минэкономразвития», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Накануне премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Литва перестала принимать белорусские поезда с калийными удобрениями, которые следуют в порт Клайпеды. В этой ситуации Минск переориентировал поставки хлоркалия на российские порты.

Премьер также заявил, что Белоруссия собирается взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия, соответствующий иск был подан в литовский суд.

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