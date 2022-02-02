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Сбер вошел в топ-3 сильнейших банковских брендов мира

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер стал одним из трех сильнейших банковских брендов мира. Отчет Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance показал, что Сбер является третьим по показателю «Сила бренда», набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг AAA+.

За последний год Сбер поднялся на 9 пунктов в рейтинге стоимости бренда (Brand Value). Brand Finance оценил банк и экосистему страны в 12,8 млрд долларов, что на 36% больше, чем годом ранее. Таким образом, Сбер занял 20 место в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира, а годом ранее банк занимал 29 место.

Стоит отметить, что ранее Сбер опередил Ferrari в рейтинге сильнейших брендов Европы (согласно отчету Global 500 2022). Также по итогам 2021 года Сбер сохранил статус самого дорогого и самого сильного бренда России.

Показатель «Сила бренда» рассчитывается с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает в себя оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса.

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