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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В ЕК заявили о приоритетности соответствия «Северного потока – 2» законам Евросоюза

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Официальный представитель Европейской комиссии Тим Макфи заявил, что ЕК прежде всего интересует, чтобы «Северный поток — 2» соответствовал законодательству ЕС, однако в ситуации напряженности вокруг Украины не исключено, что газопровод может подпасть под санкции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Северный поток — 2» – это проект, у которого не было экономической поддержки со стороны европейских фондов. С нашей точки зрения, это проект, который, если будет завершен, должен соблюдать европейское законодательство, в частности директиву по газу», — рассказал Макфи.

Он подчеркнул, что в текущий момент происходит процесс, в ходе которого ожидается ряд документов. Еврокомиссия даст заключение по газопроводу после получения некоторых элементов этого досье, чтобы проверить соответствие проекта европейскому законодательству отметит Макфи.

Ранее исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» помешает Брюсселю достигнуть заявленных целей в энергетической политике, включая декарбонизацию.

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