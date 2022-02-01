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Белоруссия взыщет штрафы с Литвы за расторжение контрактов на транзит калия

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Global Look Press

Белоруссия собирается взыскать с Литвы штрафы за расторжение контрактов на транзит калия, соответствующий иск был подан в литовский суд. Об этом рассказал премьер-министр Роман Головченко, сообщает «БелТА».

«Мы взыщем штраф, который нам полагается, за расторжение контрактов на перевозку с их стороны. Соответствующее исковое заявление подано в литовский суд, мы взыщем с них в том числе и упущенную выгоду, это большие суммы», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром страны поручил правительству при необходимости реализовать в отношении Литвы ответные меры. По его словам, если Литва не хочет пропускать белорусские грузы в порт, то это их право, однако Минск готов применить «ответные меры».

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