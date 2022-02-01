Домклик от Сбера продлил скидку 0,3% на ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

Домклик от Сбера продлил акцию, которая снижает ставку ставку по ипотечному кредиту на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», до 1 февраля 2023 года. Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2022 года, сообщает пресс-служба компании.

«Сейчас 9 из 10 сделок проходят через сервис электронной регистрации Домклик. В 2021 году востребованность онлайн-регистрации выросла на 30% в сравнении с 2020 годом. Благодаря сервису процесс подготовки и проведения сделки стал максимально удобным. Уверен, что продление акции позволит еще большему числу людей приобрести жилье в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию права собственности без посещения МФЦ и Росреестра в электронном виде. Участники сделки могут получить зарегистрированные документы в личном кабинете Домклик и на электронную почту.

Акцией, позволяющей снизить ставку на 0,3% при использовании сервиса «Электронная регистрация», можно воспользоваться при покупке квартиры в новостройке и на вторичном рынке. Для того, что ей воспользоваться, необходимо попросить сотрудника банка добавить в сделку сервис электронной регистрации или выбрать соответствующий пункт при оформлении заявки на ипотеку онлайн. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на Domсlick.ru.