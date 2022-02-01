Merrill Lynch: «Роснефть» поможет РФ нарастить добычу нефти во втором полугодии 2022 года

Американский банк Bank of America Merrill Lynch в своем отчете заявил, что благодаря компании «Роснефть» Россия сможет нарастить добычу нефти на 250 тыс. барр/сутки во втором полугодии 2022 года.

Банк считает, что в течение следующих нескольких месяцев российские производители могут увеличить добычу на 150-180 тыс. барр/сут. В 2022-2023 годах BofA прогнозирует рост добычи нефти в России на 6% и 2%, соответственно.

Аналитики банка отмечают, что «Роснефть» является единственной компанией, которая не сократила объемы бурения в 2021 году. В текущем году BofA ожидает роста буровой активности при росте инвестиций в добычу в секторе в среднем на 15%.

По данным оперативной статистики ЦДУ ТЭК, Россия в январе 2022 года нарастила добычу нефти и газового конденсата в сутки на 0,8% по сравнению с декабрем - до 1,5 млн тонн в сутки. «Роснефть» обеспечила увеличение добычи нефти на 49% за счет добычи в январе 532,8 тысяч тонн нефти в сутки.

Стоит отметить, что аналитики брокерской компании БКС назвали «Роснефть» «явным фаворитом» нефтяного рынка с перспективой увеличить добычу до 345 тысяч баррелей в сутки и выйти к еще большим показателям к середине нынешнего десятилетия.

«Роснефть долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», — говорится в отчете БКС.

По мнению аналитиков компании, основной рост добычи будет обеспечен за счет реализации флагманского проекта «Восток Ойл», а также резкого роста добычи на проекте «Роспан».

Кроме того, БКС ожидает еще большего роста прибыли «Роснефти» в 2022 году, и соответственно, дивидендных выплат. По прогнозам аналитиков чистая прибыль компании в следующем году может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

«Дивидендная доходность Роснефти за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной – по нашим оценкам, на уровне 9% и 14%, соответственно. Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет», — отметили в БКС.