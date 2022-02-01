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В Кремле прокомментировали рост цен на ПЦР-тестирование в регионах

Песков: оперштаб обратит внимание на повышение цен на ПЦР-тесты в регионах

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о росте цен на ПЦР-тестирование на коронавирус в российских регионах.

По данным ОНФ, стоимость теста ПЦР в 13 российских субъектах составляет более 2 тыс. руб., в 11 регионах — более 2,5 тыс. руб., в остальных регионах — не превышает 2 тыс. руб., таким образом, разброс цен может составлять, в зависимости от региона, до 500%.

«Это все-таки не в разы, в разы — это когда в десять раз и больше. Оперштаб обратит внимание, это повод, чтобы обратить на это внимание, спасибо вам за эту информацию», — поблагодарил журналистов Песков.

Ранее ОНФ попросил правительство установить предельные цены на ПЦР-тесты в регионах России.

Отмечается, что представители ОНФ в период с 18-19 января проверили 477 государственных и частных медицинских организаций в 204 населенных пунктах в 85 субъектах России. По итогам проверки было установлено, что стоимость ПЦР-теста резко отличается в зависимости от субъекта.

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