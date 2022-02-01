Одобрено финансирование модернизации ЖКХ из средств ФНБ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что подписано распоряжение о финансировании модернизации ЖКХ из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет «Интерфакс».

Мишустин отметил, что в наступившем 2022 году на модернизацию ЖКХ правительством будет направлено 20 млрд рублей, а всего в течение четырех лет — до 150 млрд.

Эти средства профинансируют до 80% затрат по этому вопросу. Они предоставляются на срок до 25 лет по льготной ставке 3% годовых.

Это позволит обновить системы тепло- и водоснабжения, водоотведения, сделать их надежными и безопасными, указал Мишустин. Кроме того, будут реконструированы очистные сооружения, защищающие водоемы от вредных стоков.

Ранее в Государственной думе рассказали, как в Москве проходит реформа по обращению с ТКО. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева подчеркнула, что большинство регионов страны, в соответствии с федеральным законодательством, уже перешли на новые схемы обращения с ТКО.