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Планируется отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Министерство финансов Российской Федерации начало разрабатывать законопроект об отмене двойного подписания закладной по кредиту для покупателей квартир в новостройках. Об этом сообщают «Известия».

Законопроект планируется внести в Государственную думу только в ноябре.

Как рассказали в ведомстве, нововведение направлено на сокращение расходов кредиторов и заемщиков, а также для более быстрого рефинансирования ипотечных кредитов.

Также Центральный банк России (ЦБ) готовит поправки в законодательство, которые позволят каждому заемщику с потребкредитом получить «ссудный отпуск» по аналогии с ипотечными каникулами.

«Предполагается, что заемщик сможет воспользоваться таким правом для каждого кредитного договора лишь один раз в течение срока его действия», — подтвердил и.о. председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Ранее стало известно, что ежемесячный платеж по ипотеке может увеличиться на 21% к июлю 2022 года для тех, кто оформил ее на 20 лет с первоначальным взносом в размере 15%.

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