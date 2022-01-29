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Европа начала искать новых поставщиков газа из-за опасных действий России

FT: ЕК проведет переговоры с Азербайджаном по поставкам газа на случай ответных мер России

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Hannibal Hanschke/Reuters

Комиссар по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон намерена в начале февраля провести переговоры с Азербайджаном, чтобы обсудить возможность увеличения поставок газа в Европу. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Издание отмечает, что в Европе опасаются того, что Россия якобы может сократить свои поставки газа в Европу в качестве ответной меры на санкции Запада в случае эскалации конфликта на Украине.

«Евросоюз планирует отправить свою делегацию в Азербайджан в надежде организовать будущие поставки газа при экстренной ситуации», — говорится в публикации.

Один из источников издания подчеркнул, что Брюссель также ведет переговоры с некоторыми азиатскими странами по возможным поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Ранее стало известно, что в Евросоюзе не исключают введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следят за рынком энергоресурсов.

Накануне более 20 танкеров с газом направили из США в Европу на фоне попыток Евросоюза и Соединенных Штатов найти альтернативу российскому топливу.

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