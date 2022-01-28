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Bloomberg оценил вероятность санкций ЕС против российской нефти

Bloomberg: ЕС может пострадать, если введет серьезные санкции против российского экспорта нефти

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Европа может серьезно пострадать в случае введения санкций против экспорта российской нефти, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Vortexa.

«Около 34% морского импорта сырой нефти в Европу в прошлом году приходилось на Россию, и в случае сокращения поставок этих энергоресурсов наибольшему риску подвергнутся нефтеперерабатывающие заводы в Италии, Нидерландах, Испании и Франции», — отмечено в публикации.

Аналитики подчеркнули, что за последние годы Евросоюзу не удалось сократить зависимость от российской сырой нефти, поэтому региону будет сложнее восполнить потерянные объемы и найти альтернативные источники топлива. В худшем случае Европе лишится примерно 2,4 млн баррелей в сутки (согласно среднему уровню 2021 года).

Как отмечается в статье, маловероятно, что ЕС пойдет на принятие серьезных санкций в отношении экспорта российских нефти и газа.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявила, что в Европейском союзе обсуждают отключение России от SWIFT и остановку «Северного потока — 2» в случае гипотетического вторжения РФ на Украину.

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