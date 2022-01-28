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Президент Молдавии назвала условие для покупки газа не у России

Президент Молдавии Санду пожаловалась на контроль «Газпрома» над «Молдовагазом»

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Reuters

Молдавия смогла бы проще справиться с энергетическим кризисом, если бы компания «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом». Об этом в эфире телеканала TV8 заявила президент республики Майя Санду.

По ее словам, правительство помогает «Молдовагазу» решить проблемы, связанные с оплатой газа, «хоть это и дается с трудом».

«Если бы ситуация на рынке была лучше, мы могли бы купить газ у другого поставщика. Для Молдавии было бы легче в кризисной ситуации, если бы «Молдовагаз» не контролировалась «Газпромом», — сказала она.

29 октября 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет после затянувшихся переговоров. Президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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