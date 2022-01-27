Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Командующий Нацгвардии Украины подал в отставку 17:51
Молодожены из Малайзии получили в подарок на свадьбу газовый баллон 17:44
СК завел дело на трех подростков в Нижнем Новгороде, готовивших нападение... 17:43
Пэрис Хилтон появилась в телешоу в разных туфлях 17:43
Ситилинк: россияне начали скупать технику на фоне вспышки «Омикрона» 17:41
Глава «Нафтогаза» назвал «трюком» создание в Германии «дочки» Nord Stream 2 AG 17:40
Азмун вышел из командного чата «Зенита» 17:40
Брат Назарбаева лишил бывшую жену своей фамилии 17:35
УАЗ может сократить модельный ряд 17:32
Подлинник Врубеля выставили на продажу в соцсети 17:31

Международные резервы России установили новый исторический максимум

Международные резервы РФ достигли $639,6 млрд, обновив исторический максимум

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Международные резервы России обновили исторический максимум и достигли отметки в $639,6 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Согласно данным ЦБ, международные резервы по состоянию на 21 января составили $639,6 млрд, за неделю они увеличились на $1,4 млрд, или на 0,2%. Как указывает регулятор, рост произошел «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы в долларах.

В конце октября прошлого года сообщалось, что отток капитала из России на зарубежные счета бьет рекорды. За третий квартал из частного сектора утекло $34 млрд, подсчитала ВШЭ, это максимум с 2015 года.

Эксперты возложили вину за отток капитала на Центробанк, не дававший рублю укрепляться, компании и банки, обслуживающие свои интересы за рубежом, и даже россиян, аккумулирующих сбережения в иностранных банках.

Ранее Международный валютной фонд (МВФ) выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ожидается, что выделенные средства должны помочь странам восстановиться после пандемии, в частности, повысив ликвидность международных резервов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть