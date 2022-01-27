Международные резервы России установили новый исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум и достигли отметки в $639,6 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка (ЦБ) РФ.

Согласно данным ЦБ, международные резервы по состоянию на 21 января составили $639,6 млрд, за неделю они увеличились на $1,4 млрд, или на 0,2%. Как указывает регулятор, рост произошел «в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой».

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «резко сокращает» свои валютные резервы в долларах.

В конце октября прошлого года сообщалось, что отток капитала из России на зарубежные счета бьет рекорды. За третий квартал из частного сектора утекло $34 млрд, подсчитала ВШЭ, это максимум с 2015 года.

Эксперты возложили вину за отток капитала на Центробанк, не дававший рублю укрепляться, компании и банки, обслуживающие свои интересы за рубежом, и даже россиян, аккумулирующих сбережения в иностранных банках.

Ранее Международный валютной фонд (МВФ) выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ожидается, что выделенные средства должны помочь странам восстановиться после пандемии, в частности, повысив ликвидность международных резервов.