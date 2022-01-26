Баффет оказался единственным из топ-10 миллиардеров, разбогатевшем после обвала рынка

Миллиардер Уоррен Баффет оказался единственным человеком в списке десяти самых состоятельных людей мира, который разбогател во время обвала на рынке акций. Об этом сообщает Bloomberg Billionaires Index.

В то время как с начала января 2022 года на американском рынке акций наблюдается обвал, и все миллиардеры теряют свои деньги, состояние генерального директора инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличилось на $2,56 млрд — до $112 млрд.

Отмечается, что этому предшествовал рост акций его холдинга. Так, в течение января стоимость его акций выросла на 2%, а рыночная капитализация возросла до $686,8 млрд. Сейчас Баффет владеет 239 тыс. акций на сумму в $109 млрд.

Баффет оказался куда успешнее, чем его другие коллеги из списка миллиардеров, чей капитал в январе снизился. Так, состояние генерального директора Tesla Илона Маска, который занимает первое место в списке, уменьшилось практически на $33 млрд — до $237 млрд, а основатель Amazon Джефф Безос потерял с начала 2022 года $27,4 млрд. Теперь его состояние оценивается в $165 млрд.

В конце сентября хомяк по кличке Мистер Гокс увеличил свой капитал на 19,41% за три месяца, торгуя криптовалютой. С этим результатом он обошел индекс Доу Джонса, FTSE 100 или инвестиционный портфель финансового магната Уоррена Баффета.