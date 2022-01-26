Акции «Роснефти» назвали наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке

Крупнейшая брокерская компания России БКС назвала акции НК «Роснефть» наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке. Одним из основных факторов привлекательности называют перспективы роста добычи на 9% в 2022 году.

Аналитики считают, что «Роснефть» имеет перспективы нарастить 345 тыс. баррелей в сутки.

«Роснефть» остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок все больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть - на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций «Роснефти». «Роснефть» долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», - сообщили в БКС.

В БКС отметили, что основным катализатором роста добычи является реализация флагманского проекта «Восток Ойл» и скачок добычи на проекте «Роспан». В «Восток Ойл» входят 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Также «Восток Ойл» является одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире благодаря низкому углеродному следу, который на 75%, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 миллиардов тонн нефти с уникально низким содержанием серы 0,01%-0,04%.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит около 100 млн тонн.

Вторым фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

По прогнозам БКС, по итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить 14,2 млрд долларов, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку.

Аналитики считают, что в 2022 году чистая прибыль компании может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

«Дивидендная доходность Роснефти за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной – по нашим оценкам, на уровне 9% и 14%, соответственно. Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет», - отмечают в БКС.