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Акции «Роснефти» назвали наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Крупнейшая брокерская компания России БКС назвала акции НК «Роснефть» наиболее предпочтительными для инвестирования на российском рынке. Одним из основных факторов привлекательности называют перспективы роста добычи на 9% в 2022 году.

Аналитики считают, что «Роснефть» имеет перспективы нарастить 345 тыс. баррелей в сутки.

«Роснефть» остается нашим фаворитом среди российских нефтяных компаний в первую очередь потому, что рынок все больше ориентируется на то, какие страны и компании могут удовлетворить восстанавливающийся мировой спрос на нефть - на этом фоне мы ожидаем устойчивости от котировок акций «Роснефти». «Роснефть» долгое время опережала конкурентов по потенциалу роста добычи, но только в 2022 году этот потенциал станет реальностью», - сообщили в БКС.

В БКС отметили, что основным катализатором роста добычи является реализация флагманского проекта «Восток Ойл» и скачок добычи на проекте «Роспан». В «Восток Ойл» входят 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Также «Восток Ойл» является одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире благодаря низкому углеродному следу, который на 75%, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 миллиардов тонн нефти с уникально низким содержанием серы 0,01%-0,04%.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит около 100 млн тонн.

Вторым фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.

По прогнозам БКС, по итогам 2021 года чистая прибыль «Роснефти» может составить 14,2 млрд долларов, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 рублей за штуку.

Аналитики считают, что в 2022 году чистая прибыль компании может составить 21,5 млрд долларов, что приведет к увеличению дивидендов до 76 рублей за бумагу.

«Дивидендная доходность Роснефти за 2021 и 2022 год должна быть очень приличной – по нашим оценкам, на уровне 9% и 14%, соответственно. Также мы полагаем, что консенсус-прогноз по прибыли в 2022 году вырастет», - отмечают в БКС.

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