Путин назвал Италию одним из ключевых партнеров России

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями итальянского бизнеса отметил, что двум странам удалось сохранить высокий уровень экономического сотрудничества, сообщает ТАСС.

«Из-за пандемии коронавируса деловые контакты оказались затруднены и в целом волатильная ситуация в глобальной экономике, конечно, не способствовала реализации новых проектов и инициатив. Однако можно с удовлетворением констатировать, что нашим странам удалось все-таки сохранить на довольно высоком уровне сотрудничество на экономическом треке», — сказал глава государства.

Путин отметил, что Италия рассматривается Россией как один из ключевых экономических партнеров, который, по его словам, занимает третье место по уровню двухстороннего товарооборота среди стран Евросоюза. Глава государства также рассказал об успешной работе российско-итальянской инвестиционной платформы по финансированию крупных совместных проектов.

Кроме того, в ходе встречи президента заявил, что Россия довольна многовекторным двухсторонним сотрудничеством в энергетической сфере.

Он напомнил о том, что прошлая встреча с представителями итальянского бизнеса прошла в октябре 2018 года

«Многие из ваших полезных рекомендаций были учтены в нашей постоянной работе по формированию благоприятного климата для роста и развития экономической среды, совершенствованию хозяйственного регулирования и, разумеется, по улучшению бизнес-климата, о котором я только что упомянул, в том числе в контексте привлечения иностранных инвестиций», — отметил Путин.

Ранее La Repubblica сообщила, что правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате, попросив отказаться от проведения видеоконференции президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию, отметив, что не было официального заявления властей Италии, а подобные газетные сообщения сейчас стоят недорого.