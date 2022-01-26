В Италии просили местные компании отказаться от встречи с Путиным

Правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате, попросив отказаться от проведения видеоконференции президента России Владимира Путина с представителями итальянского бизнеса, сообщает газета La Repubblica.

Такая просьба прозвучала на фоне роста напряженности, в связи с ситуацией вокруг Украины. ​В качестве альтернативы кабинет премьер-министра Марио Драги предлагал организовать мероприятие, но без присутствия итальянских компаний с госучастием.

Как рассказал «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg, итальянское правительство также напрямую обращалось к крупным итальянским компаниям, желая отменить встречу с Путиным.

По предварительной информации издания, в видеоконференции примут участие компании Pirelli, Enel, Generali. Однако от встречи откажутся нефтегазовая Eni и Snam, действующая в сфере добычи и транспортировки газа. Также не стане участвовать посол Италии в Москве Джорджо Стараче.

Ранее стало известно, что в Италии прошел первый тур выборов президента страны.