Япония вводит систему дотаций для сдерживания цен на бензин

Правительство Японии решило ввести систему дотаций из государственного бюджета для сдерживания цен на бензин, а также другие виды топлива из углеводородов. Об этом объявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда, пишет ТАСС.

Глава ведомства отметил, что цены на бензин самой распространенной марки «регулар» превысили 170 иен ($1,5) за литр. Это считается критически важной предельной отметкой, уточнил Хагиуда.

По его словам, система дотаций для сдерживания цен на бензин вводится впервые». «Регулар» соответствует российскому АИ-95.

Вчера в Молдавии таксисты устроили протест из-за цен на топливо. В Кишиневе около сотни таксистов устроили пикет у здания правительства Молдавии. Водители требуют повлиять на подорожание метана, цена на который с 22 января выросла на 30% — до 17,6 лея за кубометр.

В середине января Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты. Премьер-министр Венгрии Виктор Обран объявил у себя на странице в Facebook, что ввел в стране государственное регулирование цен на ряд продуктов ради помощи гражданам.

Отмечается, что магазинам предписано вернуть цены на уровень 15 октября 2021 года на шесть видов самых популярных в Венгрии товаров. Среди них — сахар, мука, растительное масло, молоко 2,8% жирности, свиные окорока и куриные грудки. Стремительный рост на них объясняется высокими ценами на газ, которые сложились из-за энергокризиса в Европе.