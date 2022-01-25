СП сообщила о проваленном первом этапе развития российского водного транспорта

Первый этап Стратегии развития внутреннего водного транспорта в России (2018–2020 годы и частично 2021 год) был фактически провален. Это следует из доклада Счетной палаты, который есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Главный вывод, который сделали аудиторы: мер и средств, направленных на развитие водного транспорта и создание конкурентоспособной отрасли, было достаточно. «Однако результаты их реализации не обеспечили выполнение целей Стратегии развития ВВТ», — говорится в документе.

Целевые показатели по росту грузоперевозок по воде достигнуты не были. К 2020 году их доля от общего объема грузоперевозок внутри страны должна была повыситься минимум на 2,1%. Однако сейчас она менее 2%.

«Объем речных грузоперевозок, в том числе транзитных и в заграничном направлении, сократился с 118,6 в 2017 году до 109 млн тонн в 2020 году, грузооборот упал с 67,3 до 64,3 млрд тонн», — сообщил на коллегии аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Что еще констатировали аудиторы:

• Не была разработана нормативная база, которая позволила бы перераспределить часть грузопотоков с сухопутного на водный транспорт. В частности, не были утверждены тарифы на перевозку;

• Не удалось обеспечить конкурентоспособность такого типа транспорта – как для грузовых, так и для пассажирских перевозок;

• Не были реализованы и крупные инвестиционные проекты по развитию инфраструктуры водного транспорта на Волге и Доне. Из 22 объектов не введены в срок 10, что повлекло снижение грузоперевозок в 2017–2020 годах;

• Провалены планы создания двух терминалов, соединяющих железнодорожный, автомобильный и водный маршрут и шести контейнерных линий.

• Проблемы и с повышением безопасности судоходства. Оборудование ГЛОНАСС на 285,6 млн рублей не используется. На часть оборудования уже истек срок гарантийного хранения.

При этом в Счетной палате отметили, что бюджетное финансирование мероприятий в рамках Стратегии развития было достаточным.

Несмотря на это, «полномочия госзаказчика выполнялись «Росморречфлотом» с нарушениями законодательства . Это привело к дополнительным расходам федерального бюджета».

Например, расходы на проектную документацию, которая оказалась невостребованной и непрошедшей госэкспертизу, составили 1,3 млрд рублей. Кроме того, ФКУ «Речводпуть», который был одним из исполнителей стратегии, допустил нарушения в госконтрактах на 10 млрд руб.

Стратегию развития внутреннего водного транспорта готовил Минтранс по поручению президента Владимира Путина. В начале 2016 года правительство утвердило стратегию до 2030 года. Общий объем финансовых ресурсов в отрасль был оценен в 1,9–2,2 трлн руб. (в ценах соответствующих лет и с учетом НДС), из которых 738 млрд руб. — средства бюджета, а 1,1–1,4 трлн руб. — внебюджетные источники.